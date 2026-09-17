Программирование, сестринское дело, сварка: топ специальностей СПО

Интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти. В 2026 году в колледжи и техникумы подали 4,2 млн заявлений — на 380 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещения.

Из общего числа заявлений 1,4 млн пришлось на программы федерального проекта «Профессионалитет». На сегодня зачислено около 300 тысяч студентов — на 51 тысячу больше, чем в 2025 году.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал самые популярные направления «Профессионалитета». В топ вошли:

— Разработка и управление программным обеспечением;

— Сестринское дело;

— Туризм и гостеприимство;

— Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;

— Строительство и эксплуатация зданий;

— Сварщик;

— Технология машиностроения.

Таким образом, абитуриенты все чаще выбирают практические специальности с гарантией трудоустройства. Ранее сообщалось, что в 42 регионах в 2027 году откроются 95 новых кластеров «Профессионалитета».

Ранее сообщалось, что МВД раскрыло этапы вербовки подростков в сети.