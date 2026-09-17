Программирование, сестринское дело, сварка: топ специальностей СПО
Минпросвещения: проект «Профессионалитет» собрал 1,4 млн заявлений
Интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти. В 2026 году в колледжи и техникумы подали 4,2 млн заявлений — на 380 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещения.
Из общего числа заявлений 1,4 млн пришлось на программы федерального проекта «Профессионалитет». На сегодня зачислено около 300 тысяч студентов — на 51 тысячу больше, чем в 2025 году.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал самые популярные направления «Профессионалитета». В топ вошли:
— Разработка и управление программным обеспечением;
— Сестринское дело;
— Туризм и гостеприимство;
— Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
— Строительство и эксплуатация зданий;
— Сварщик;
— Технология машиностроения.
Таким образом, абитуриенты все чаще выбирают практические специальности с гарантией трудоустройства. Ранее сообщалось, что в 42 регионах в 2027 году откроются 95 новых кластеров «Профессионалитета».
Ранее сообщалось, что МВД раскрыло этапы вербовки подростков в сети.