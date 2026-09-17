Суд наложил арест на ₽4,1 млрд, которые лежали на счетах бывшей жены основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Это часть иска Генпрокуратуры об изъятии активов у фигурантов коррупционного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Разбирательство идет в Москве. Генпрокуратура требует изъять у бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова более ₽3 млрд, включая акции крупных российских компаний.

У сестры Мошковича и его племянника ведомство просит забрать около 8 млн обыкновенных акций «Русагро». К бывшей супруге Наталье Быковской предъявлено требование об изъятии денег со счетов. На этом основании суд арестовал более ₽4,1 млрд.

Напомним хронологию. 29 июня суд отказался прекращать уголовное преследование Мошковича, Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. 11 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.

Мошковичу и Басову вменяют особо крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями. Основателю «Русагро» также инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере. Иванова обвиняют в получении такой взятки.

Ранее сообщалось, что сторонники ВСУ контролируют ввоз псевдонаучных приборов в Россию.