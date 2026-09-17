Аренда в Москве стала доступнее: на жилье уходит меньше половины зарплаты

Снимать жилье в Москве стало заметно легче для бюджета. Если 20 лет назад семья отдавала за однушку до 73% доходов, то сейчас — максимум 43%. Доступность выросла более чем на 40%. Но риелторы предупреждают: это временно. Об этом пишет РИА Недвижимость .

По данным Vysotsky Estate, в 2006 году пара в Москве зарабатывала в среднем ₽30–36 тысяч. На съем однушки в старом фонде уходило 43–57% бюджета, в качественном жилье — 50–73%.

Сейчас доходы пары выросли до ₽160–216 тысяч. Однушка в старом фонде стоит ₽50–55 тысяч, в новом или качественном — ₽62–68 тысяч. Доля трат упала до 23–34% и 29–43% соответственно.

Партнер Vysotsky Estate Сергей Смирнов объясняет: за 20 лет доходы выросли в 5–6 раз, а аренда — только в 3 раза. Причина — рост предложения и улучшение транспортной доступности. МЦД и метро стерли разницу между периферией и центром. Новая квартира на окраине стала полноценной заменой старой ближе к центру.

Но риелтор Александр Харыбин предупреждает: низкие цены — следствие переизбытка. После повышения ключевой ставки в 2024 году инвесторы не смогли продать квартиры и вывели их в аренду. Плюс достроились новостройки по льготной ипотеке.

Как только ЦБ снизит ставку до 10% и ниже, собственники начнут продавать. Предложение сократится, и цены взлетят. Евродвушки с ₽70–75 тысяч могут подорожать до ₽100 тысяч. Людям придется отдавать за аренду не половину, а две трети дохода.

Еще один тренд: старый советский фонд теряет популярность. Молодые арендаторы хотят студии и квартиры в новых домах с ремонтом. «Великая московская мечта» о дешевом жилье без ремонта уходит в прошлое.

До этого сообщалось, что доллар должен стоить ₽102, чтобы обогнать вклад под 12%.