«Биорезонансные» приборы в России: украинский след и наценка в 9 раз

В Россию массово везут приборы для «биорезонансной диагностики» и борьбы с паразитами. Закупочная цена гаджетов — €173, а покупатели платят до €1549. При этом медицинская ценность устройств ничем не подтверждена. Схему раскрыли « Известия ».

По данным издания, поставки контролируют украинские бизнесмены, поддерживающие ВСУ. Продвижением и продажей в России занимается компания, принадлежащая жене лжеакадемика Александра Дороднева.

Таможенные декларации показывают разницу в цене почти в девять раз. Пользователям приборы продают как средство для диагностики и борьбы с паразитами.

Главное: устройства не сертифицированы как медицинские. Их эффективность не подтверждена ни одним документом, основанным на клинических испытаниях. То есть за большие деньги покупателям предлагают непроверенную технологию.

Ранее сообщалось, что над Севастополем нейтрализовали семь беспилотников.