Октябрь и ноябрь в Московском регионе могут превысить норму по дождям

Конец сентября в Москве, вероятно, окажется сухим — осадков будет меньше нормы. Зато октябрь и ноябрь могут порадовать дождями сверх обычного. Об этом ТАСС рассказал синоптик Николай Терешонок.

По словам эксперта, сентябрь завершится с недобором осадков. А вот октябрь и ноябрь, возможно, превысят норму.

«Нынешней осенью сентябрь может закончиться с недобором осадков, а октябрь и ноябрь, возможно, превысят норму по осадкам», — отметил эксперт.

За последние 34 года общее количество осенних дождей в столице почти не изменилось. Но в последние годы наметилась тенденция к их росту, особенно в конце осени.

Ранее климатолог сообщил ТАСС: осень в Москве стала теплее на три градуса за 35 лет. Причина — глобальное потепление. Так что дождливый ноябрь, скорее всего, будет не слишком холодным.

До этого стало известно, что синоптики спрогнозировали облачность и до +23 градусов в Подмосковье 17 сентября.