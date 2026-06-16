Мирный день на мундиале: все четыре матча завершились вничью

На чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня 15 июня завершились вничью. Не смогли одолеть своих соперников сборные Испании, Бельгии, Уругвая и Ирана, которые считались фаворитами в матчах.

Испания не пробила 40-летнего вратаря Кабо-Верде

Главную на данный момент сенсацию турнира преподнесла сборная Кабо-Верде, устоявшая перед натиском фаворитов мундиаля испанцев — 0:0.

Главным героем матча стал 40-летний вратарь африканцев Возинья. После подвигов в игре с Испанией число его подписчиков в соцсетях стремительно выросло с 50 тыс. до 3,5 млн человек.

Сборная Кабо-Верде при этом добилась уникального достижения. Команда допустила всего лишь один фол, хотя три четверти игрового времени мячом владели испанцы.

Лукаку спас Бельгию от поражения

Фото: [ ФИФА ]

Бельгия не смогла обыграть Египет — 1:1. При этом европейцы в первом тайме оказались в роли отыгрывающихся. Мохамед Салах отпасовал Эмаму Ашуру, который издали пробил низом в угол ворот.

Ударный форвард бельгийцев Ромелу Лукаку вышел на замену на 66-й минуте и почти сразу организовал ответный гол, в борьбе с ним защитник Мохамед Хани отправил мяч в собственные ворота. У Лукаку было еще пару шансов, чтобы добыть победу Бельгии, но на 87-й минуте оставшийся без опеки форвард головой пробил выше ворот.

Уругвай разделил очки с Саудовской Аравией

Фото: [ ФИФА ]

Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией. На 41-й минуте саудиты повели после ошибки опытнейшего Фернандо Муслеры: голкипер отбил мяч перед собой, а Абдулела Аль-Амри переправил его в сетку.

На 80-й минуте полузащитник лиссабонского «Спортинга» Максимилиано Араухо сравнял счет.

Нападающий «Ростова» забил за Иран

Фото: [ ФИФА ]

Самым результативным матчем дня получилась встреча Ирана и Новой Зеландии (2:2). Новозеландцы дважды выходили вперед. Оба раза отличился Элайджа Джаст, и оба раза ему ассистировал самый звездный игрок команды — нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд.

У Ирана в первый раз счет сравнял защитник Рамин Резаян, а на 64-й минуте отличился нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. Это первый гол, забитый игроком РПЛ на чемпионате мира.