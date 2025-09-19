«Монако» крупно влетел без Головина, «Кайрат» пропустил три за три минуты: обзор Лиги чемпионов

«Брюгге» уничтожил «Монако»

«Монако» прилетел в Бельгию без российского хавбека Александра Головина, который вернется в строй только через месяц из-за мышечной травмы.

Начало для хозяев получилось тревожным. Уже в дебюте голкипер Симон Миньоле заработал пенальти, но сам же его и отбил. Вскоре Миньоле почувствовал дискомфорт в паху, и вместо него вышел малоопытный Нордин Якерс.

Однако партнеры поддержали вратаря, оставив его без работы. Перевес «Брюгге» был тотальным: 17-1 соотношение по ударам только в первом тайме. Николо Трезольди, Ханс Ванекен и Рафаэл Оньедика к перерыву оформили крупный счет. Во втором тайме Мамаду Дьяхон довел до 4:0 — «Монако» смогло ответить только голом звездного новобранца Ансу Фати в компенсированное время.

Отрезвляющий матч для «Кайрата»

«Кайрат» впервые в истории пробился в основной турнир Лиги чемпионов, но в первом же матче крупно проиграл. «Спортинг» доминировал в Лиссабоне — 4:1.

Казахстанский клуб вышел на матч с 18-летним голкипером дубля Шерханом Калмурзой — оба вратаря основы травмированы. Уже на 22-й минуте юноша проявил себя, отбив пенальти от Мортена Юлманда. В первом тайме Калмурза спас еще несколько раз, но не справился с ударом Франсишку Тринкау.

Фото: [ УЕФА ]

«Кайрат» достойно сопротивлялся, но в середине второго тайма допустил провал: три гола за три минуты. Тринкау, Алиссон Сантос и Джовани Кеда не оставили шансов молодому киперу. Первый мяч «Кайрата» в Лиге чемпионов забил в концовке матча Эдмилсон.

Де Брюйне вернулся на «Энфилд»

Легенда «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в межсезонье покинул клуб, перейдя в «Наполи». Но уже в сентябре КДБ пришлось вернуться на «Энфилд», жребий свел его нынешнюю и бывшую команды. Однако уже в середине тайма Антонио Конте заменил бельгийца — ему пришлось перестраивать команду после удаления Джованни Ди Лоренцо.

В большинстве «Сити» доминировал, атакуя практически беспрерывно — неаполитанцы лишь один раз за матч пробили по воротам соперника. Во втором тайме хозяева додавили. Свой 50-й гол в Лиге чемпионов оформил норвежский гигант Эрлинг Холанд после паса Фила Фодена, а затем Жереми Доку в одиночку закрепил успех команды Пепа Гвардиолы — 2:0.

Фото: [ Фил Фоден/УЕФА ]

Неожиданный лидер

Турнирную таблицу Лиги чемпионов неожиданно возглавил не относящийся к грандам «Айнтрахт». Противостоявший ему «Галатасарай» летом потратил 150 млн евро на трансферы и в чемпионате Турции громит всех подряд.

При этом турки открыли счет — отличился Юнус Окгюн. Но дальше мячи залетали только в ворота «Галатасарая». «Айнтрахт» сравнял счет посла автогола Давинсона Санчеса, в компенсированное к первому тайму время Джан Узун и Йонатан Буркхардт довели преимущество до комфортного, а во второй половине Буркхардт и Ансгар Кнауфф довершили разгром — 5:1.

«Барселона» добыла непростую победу над «Ньюкаслом». Каталонцы играли без травмированного Ламина Ямаля, но вундеркинда удачно подменил Маркус Рэшфорд. Английский новичок «Барсы» оформил дубль на 58-й и 67-й минутах, а хозяева смогли отметить только голом Энтони Гордона на 90-й.

Фото: [ Маркус Рэшфорд/УЕФА ]

«Копенгаген» едва не одолел дома «Байер» (2:2). Хозяева дважды выходили вперед после голов экс-спартаковца Джордана Ларссона и Роберта Силвы. «Байер» вначале ответил красивым голом со штрафного от Алехандро Гримальдо, а уже в компенсированное время леверкузенцев спас автогол — мяч отрикошетил в ворота от Пантелиса Хацидиакоса.