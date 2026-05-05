Подмосковные лучники завоевали две медали на чемпионате Европы
Фото: [ПКР]
Представители Подмосковья завоевали две медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) - серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Анастасия Джиоева (региональный Центр спортивной подготовки, СШ «Химки») стала серебряным призером в дисциплине «блочный лук». На первом месте оказалась представительница Турции. Елена Крутова (региональный Центр спортивной подготовки, СШ «Химки») оказалась в третьей в классе W1 (блочный лук).
Состязания проходили с 28 апреля по 3 мая в Риме (Италия), в составе сборной России выступали 14 спортсменов.
