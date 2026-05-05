В библиотеках Московской области проходят показы коллекций одежды отечественных дизайнеров

Библиотеки региона выходят за рамки привычных форматов работы: они становятся площадками для модных показов и культурных экспериментов, объединяющих литературу, искусство и моду. Как отмечают в Министерстве культуры и туризма Московской области, такая практика соответствует мировым тенденциям — аналогичные проекты успешно реализуются, например, в публичной библиотеке Нью‐Йорка и Национальной библиотеке Франции. В России инициативу поддерживают Российская национальная библиотека в Санкт‐Петербурге, Библиотека‐читальня им. А.С. Пушкина в столице и крупные библиотеки других регионов.

В Подмосковье модные показы, беседы о стиле, встречи с дизайнерами и художниками‐модельерами уже стали частью культурной жизни. Мероприятия регулярно проходят в библиотеках Коломны, Дмитрова, Долгопрудного и других городов. Они не только привлекают новую аудиторию, но и подчеркивают связь моды с общекультурным контекстом, превращая каждую встречу в событие, раскрывающее новые грани творчества.

Яркий пример такого взаимодействия — сотрудничество Центральной библиотеки им. К.Г. Паустовского в городском округе Электросталь с местной модельной школой Светланы Оболонковой. Одним из самых запоминающихся событий стал спектакль‐дефиле «Портреты эпохи», который прошел в конце апреля. Это было не просто традиционное дефиле, а полноценное театральное шоу, где модели воплощали образы людей из разных исторических периодов, переосмысленные с учетом современных трендов. На подиуме представили коллекции известных российских брендов — «ДушеГрея», «Васюта», «Рококошки». Дизайнеры сделали акцент на национальных традициях и связи с природой: в крое, принтах и фактурах читались отсылки к народному костюму, природным мотивам и традиционным ремеслам.

