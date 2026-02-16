Монстр Канада, внезапная Словакия, плюшевая Швеция: в олимпийском хоккее завершились групповые турниры

Канада мощна как никогда

Самое сильное впечатление оставила сборная Канады. Что ни удивительно, в составе «Кленовых листьев» первый, второй и четвертый бомбардиры НХЛ на текущий момент — Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон и Маклин Селебрини. Третий в списке — Никита Кучеров, и он в Италию, увы, не приехал.

Фото: [ ИИХФ ]

Так вот, в матче со Швейцарией (5:1) Джон Купер позволил себе объединить трех главных звезд в одну тройку, при том что все трое — центрфорварды. И такое сочетание разорвет любого соперника.

Канада завершила три матча с общей разницей 20-3. Макдэвид — лучший бомбардир турнира с 2+7, Селебрини с четырьмя шайбами — лучший снайпер.

С Чехией «Кленовые листья» сыграли в давление (5:0), с организованными швейцарцами — в подчеркнуто аккуратный хоккей, а как играть с Францией, значения не имело (10:2).

США так и не проверили

Фото: [ ИИХФ ]

Американская сборная также достаточно уверенно выиграла свои три матча в группе, последовательно обыграв Латвию, Данию и Германию. Но цельного впечатления от игры звездно-полосатых не осталось: соперники явно уступали в классе, и группа у американцев получилось самой легкой.

Возможно, для сборной США, где суперзвезд НХЛ почти столько же, сколько у канадцев, это большой минус. Команде ни в одной игре не пришлось играть на максимуме, а перед играми на вылет это может сыграть дурную шутку.

Сюрприз от Словакии

Фото: [ ИИХФ ]

Сборная Словакии выиграла самую ровную группу с Финляндией и Швецией. Три команды набрали равное количество очков, по разнице в личных встречах первой стала команда, в которой солирует форвард «Монреаля» Юрай Слафковски. В его активе 3+3, а за две Олимпиады нападающий наколотил уже 10 шайб.

В заключительном матче группы Словакия проигрывала Швеции со счетом 2:5. А команду на первое место выводило поражение с разницей не более чем в две шайбы. И за полминуты до конца Далибор Дворски нужный гол забил.

Словацкая сборная четко осознает, какими ресурсами она располагает, и использует их очень рационально.

Проблемы у скандинавов

Фото: [ ИИХФ ]

Сборная Швеции вчистую проиграла финнам (1:4) и упустила нужный счет со словаками (3:5). Эти результаты характеризуют команду, в которой полно талантливых игроков атаки (там на скамейке оказываются то Филип Форсберг, то Йеспер Братт), но нет необходимого баланса.

Команда кажется слишком мягкой плюс видны проблемы с дисциплиной. Лукас Реймонд, проведя шикарный матч со словаками, в концовке заработал глупое удаление за отмашку, что в итоге отправило команду на третье место в группе.

У Финляндии ровно противоположные проблемы. Сборная Суоми уверенно выглядит, когда нужно играть вторым номером, что и показал матч со шведами. А вот когда нужно брать инициативу на себя, немного не хватает творчества.

Нелепый формат

Напрямую в четвертьфинал прошли Канада, США, Словакия и Финляндия. В 1/8 финале сыграют Чехия — Дания, Швеция — Латвия, Германия — Франция, Швейцария — Италия.

Этот этап соревнований кажется лишним и даже вредным. Зачем нужен групповой этап, если после него никто не вылетает. Восьмерку четвертьфиналистов можно было бы определить уже сразу после игр в группах. А сборным Италии и Франции трех матчей на Олимпиаде более чем достаточно, чтобы «отметиться в протоколе».