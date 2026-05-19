Мозг проигрывает битву за талию: почему россияне стремительно набирают вес

Больше половины (56%) россиян имеют лишний вес, а у 22–26% диагностировано ожирение — таковы данные Минздрава. Виноваты ли в этом «плохие» гены или расовая предрасположенность? Нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения Ольга Ромашина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, почему суть не в расе, а в том, как мозг попадает в дофаминовую ловушку, почему хронический стресс заставляет толстеть и что делать, чтобы изменить привычки, доставшиеся от бабушек.

Не раса виновата, а среда

Ольга Ромашина опровергла миф о том, что европеоидам «не повезло» с генами.

«Гены определяют лишь потенциал и уязвимость. У всех рас есть гены, отвечающие за накопление жира — так называемый экономный генотип. Проблема современных европеоидов не в плохих генах, а в несоответствии биологии и среды: наши гены приспособлены к умеренному дефициту калорий, а среда предлагает их избыток», — пояснила эксперт.

Ожирение, по ее словам, — это комплексный результат взаимодействия генетики, доступности высококалорийной еды и малоподвижного образа жизни.

Сладкое — не слабость, а ловушка мозга

Ромашина объяснила, почему тягу к сладкому нельзя списывать на отсутствие силы воли.

«Сахар вызывает мощный выброс дофамина в системе вознаграждения мозга. Мозг запоминает это как быстрое и дешевое удовольствие и требует повторения. Быстрые углеводы вызывают резкий скачок глюкозы, за которым следует выброс инсулина и падение сахара ниже нормы. Мозг считывает это как голод и посылает сигнал немедленно съесть что-то сладкое. В этот момент префронтальная кора (отвечающая за контроль) фактически проигрывает лимбической системе (отвечающей за выживание)», — рассказала нутрициолог.

Хронический стресс заставляет толстеть

По словам эксперта, ключевую роль играет хронический стресс.

«Легкий физический или психологический стресс (умеренная тренировка или холод) активирует процессы адаптации, короткий всплеск адреналина временно снижает аппетит и ускоряет расщепление энергии. А вот хронический тяжелый стресс повышает кортизол, который ведет к накоплению висцерального жира», — пояснила Ромашина.

Она назвала три главных фактора эпидемии ожирения:

Доступность калорийной еды. Фастфуд, сладости и полуфабрикаты содержат искусственные сочетания жира, сахара и соли. Мозг не улавливает сытость от такой пищи, и человек сильно переедает.

Малоподвижный образ жизни. Сидячая работа и транспорт лишают тело движения, а неизрасходованные калории превращаются в жир.

Хронический стресс и недосып. Кортизол замедляет обмен веществ и усиливает тягу к вредной еде.

Как изменить привычки поколений

Ромашина дала практические советы, как перестать передавать пищевые ошибки по наследству.

«Нужно разделить еду и проявление любви. Традиционные семейные блины можно оставить для редких праздников, а не для каждого дня. Пересмотреть рецепты: жарить без масла на специальной сковороде, использовать цельнозерновую муку, уменьшать сахар в тесте. Внедрить „правило тарелки“: половина — овощи, четверть — белок, четверть — сложные углеводы. И главное — показывать пример детям: не читать лекции, а вместе готовить полезные блюда и вести активный образ жизни», — резюмировала эксперт.

