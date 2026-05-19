Более 6 000 заявок и 2 500 устраненных ям: успехи благоустройства в Серпухове

В понедельник, 18 мая, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционное еженедельное совещание в формате видеоконференцсвязи. В нем участвовал глава Серпухова Алексей Шимко. Обсуждали те вещи, которые больше всего тревожат простых горожан.

Мусорные площадки: цифры и факты

В Серпухове сейчас 734 контейнерные точки. Больше половины — 460 — обслуживает муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства». Остальными занимаются управляющие компании. Чтобы оперативно убирать скопления отходов, на линии работают шесть машин-ломовозов (бригада из двух человек обрабатывает до 15 площадок в день) и 12 «Газелей» (четыре человека могут закрыть до 113 точек ежесуточно).

На что реагируют в первую очередь? На три канала: просьбы жителей, сигналы из чат-бота по ТКО и картинку с камер «Безопасного региона». Чат-бот, к слову, показал себя отлично. Из 6 113 сообщений выполнили 6 101 — это 99,8 процента. И результат налицо: количество жалоб на невывоз мусора рухнуло с 1 016 в январе до десяти в мае.

На контейнерных площадках смонтировали 124 камеры системы «Безопасный регион». Это позволило зафиксировать 209 нарушений и выписать нарушителям штрафы.

Уборка территорий и дороги

С начала года дорожные службы насчитали 2 711 ям. Большинство — 2 526 — уже заделали. Осталось 185. В системе «Яндекс.Вектор» прописали маршруты для дворников и техники, завели всем учетные записи, каждый день выдают задания. За три дня отработано 492 маршрута.

Изо дня в день дворники вручную собирают смет, техника метет и моет дороги, косят траву. После того как погода преподнесла сюрпризы, в городе нашли 503 поваленных дерева. Большую часть — 485 — уже убрали. Остатки порубочных остатков (еще 18 деревьев) пока вывозят.

Школы: ремонт на финишной прямой

Отдельный блок — капремонт учебных заведений. В этом году в Серпухове приведут в порядок четыре школы. Но у подрядчиков, работающих в школах №7 и №10, есть отставание. Им дали поручение — ускориться, чтобы сдать объекты вовремя. К 1 сентября нужно закончить не только строительные работы, но и оснастить школы оборудованием, а также благоустроить дворы и территории рядом.