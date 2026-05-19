В Московской области исправили более 1700 нарушений целевого использования земель

Министерство имущественных отношений Московской области подвело итоги работы по контролю за целевым использованием земель. За почти 2 года реализации проекта устранены нарушения на 1722 участках. Только с начала текущего года земельные инспекторы добились исправления ситуации на 331 участке, а за последний месяц — более чем на 100 участках.

В основе системы контроля лежит специальный реестр «МЗК. Нецелевое использование земельных участков». В него изначально внесли все территории с признаками нарушений. Сегодня в реестре числятся 4387 земельных участков, и этот список регулярно актуализируется: инспекторы проводят новые обследования и дополняют данные. Муниципальные земельные инспекторы активно работают с правообладателями — информируют их о выявленных проблемах и помогают устранить нарушения в установленные сроки.

Результаты работы демонстрируют два основных пути решения проблемы: прекращение незаконной деятельности на участке (таких случаев зафиксировано 1016), изменение вида разрешенного использования земли в соответствии с законодательством (706 участков).

Наилучшие результаты по устранению нецелевого использования земель показали: Дмитровский округ — здесь исправлены нарушения на 109 участках, Богородский округ и Щелково — в каждом из них устранены проблемы на 98 участках.

