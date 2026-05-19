В Московской области в этом году специалисты провели более 2 тыс. рейдов на железной дороге

С начала года на железнодорожных станциях Подмосковья прошло свыше 2 тыс. профилактических рейдов и дежурств. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ежедневно в регионе проводится более 30 подобных мероприятий — такая интенсивность помогает заметно снизить число нарушений правил безопасности на железной дороге.

Рейды на станциях позволяют оперативно пресекать опасные действия и вовремя вмешиваться в потенциально трагические ситуации. Особое внимание инспекторы уделяют так называемым зацеперам — любителям экстремального передвижения снаружи поездов. В прошлом году благодаря рейдам с составов были сняты около 10 человек, чьи действия угрожали их жизни и создавали риски для движения поездов.

В профилактических мероприятиях задействованы сотрудники администраций городских и муниципальных округов, волонтеры, представители народной дружины, сотрудники транспортной полиции, представители Административно‐пассажирской инспекции.

Совместная работа этих групп не ограничивается только пресечением нарушений. Участники рейдов активно проводят разъяснительные беседы с пассажирами: объясняют правила безопасного поведения на станциях и вблизи путей, рассказывают о последствиях их нарушения и напоминают о реальной опасности, которую таит железная дорога.

