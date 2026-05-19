Клинская прокуратура добилась усиления наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть

В результате вмешательства Клинской городской прокуратуры Московский областной суд существенно ужесточил меру наказания для 41‐летнего местного жителя, совершившего жестокое преступление, которое привело к трагической гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

В декабре 2021 года Александр Черкасов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире своего знакомого, вступил с ним в конфликт на почве давних личных разногласий. Эмоциональное напряжение вылилось в жестокую расправу: обвиняемый нанес потерпевшему не менее 8 мощных ударов твердым тупым предметом — удары пришлись по голове и туловищу. Полученные травмы оказались крайне тяжелыми: медики диагностировали у пострадавшего тяжелую черепно‐мозговую травму и множественные переломы ребер. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось — он скончался в больнице.

Судебное разбирательство по этому делу стартовало в декабре 2025 года. Процесс проходил с участием коллегии присяжных заседателей, которые единогласно вынесли обвинительный вердикт. Однако решение суда первой инстанции вызвало серьезное недоумение: Клинский городской суд переквалифицировал действия подсудимого на менее тяжкие составы преступлений. Вместо изначально вменяемой статьи суд применил ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Итоговый приговор выглядел крайне мягким: Черкасову назначили ограничение свободы сроком на 1 год и 1 месяц, но тут же освободили от его отбывания — формально из‐за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Такое решение не устроило сторону обвинения. Государственный обвинитель от Клинской городской прокуратуры оперативно подготовил и подал апелляционное представление. Дело направили на новое рассмотрение, причем в ином судебном составе и со стадии обсуждения юридических последствий вердикта присяжных.

В ходе повторного процесса справедливость была восстановлена. Суд признал Александра Черкасова виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Черкасов получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения изменили незамедлительно — осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.