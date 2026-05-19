Цифровой помощник «Катюша»: как «Сады Коломны» автоматизировали продажи ягод

В коломенском фермерском хозяйстве «Сады Коломны» решили отказаться от устаревшей модели распространения продукции. Раньше ягоды возили через оптовые распределительные хабы, где они быстро теряли товарный вид и вкусовые качества. Теперь здесь действуют иначе. Ставку сделали на прямые продажи и современные цифровые инструменты. Покупатель получает продукт, который был собран ранним утром, а к вечеру того же дня уже доставлен на дом, сообщил REGIONS.

Как рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Булгаков, в больших сетевых магазинах ягоду часто собирают недозревшей. Это вынужденная мера: так продукция выдерживает долгую транспортировку и не портится. В «Садах Коломны» пошли по другому пути. Продукция продается напрямую конечному потребителю, что позволяет сохранить максимум вкуса и полезных свойств. Сервис доставки охватывает Москву, Московскую область и ряд близлежащих городов. Заказы оформляются заранее, что помогает фермерам планировать сбор.

Ключевым элементом всей системы стал цифровой помощник по имени «Катюша». То, что начиналось как обычный чат-бот в Telegram, со временем трансформировалось в полноценную многофункциональную платформу. Сегодня через нее покупатели могут не только оформлять заявки на ягоды, но и в реальном времени следить за перемещением своего заказа, а также наблюдать онлайн за процессом сбора урожая. Сделать заказ можно через веб-сайт или мобильное приложение.

Фермеры начали вести социальные сети задолго до того, как собрали первый урожай. Они хотели показать людям весь процесс выращивания ягод. Открытость, честные рассказы о погодных условиях и о том, как меняется качество продукции, формируют доверие. Благодаря этому клиенты постепенно превращаются в постоянных подписчиков. Именно рекомендации и отзывы стали главным двигателем продвижения, а не платная реклама.

