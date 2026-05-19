Подмосковная спортсменка заняла первое место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Подмосковная спортсменка Анастасия Сорокина (областной Центр олимпийских видов спорта, Сергиев Посад) заняла первое место на чемпионате Европы среди юниоров по пулевой стрельбе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в командном упражнении «винтовка малокалиберная, 50 метров, лежа» среди юниорок до 21 года в составе сборной России. Туда также вошли Мария Круглова (Красноярский край) и Елена Кретинина (Липецкая область). На втором месте оказалась команда из Чехии, на третьем - из Германии.

Соревнования прошли в Осиеке (Хорватия), участниками стали около 500 стрелков из 34 стран. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.