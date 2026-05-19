В Дубне построят новый фармкомплекс для выпуска препаратов от рака

В Дубне возводят новое производство лекарств с инвестициями почти в 1,3 млрд рублей, после запуска предприятие создаст около 130 рабочих мест. На площадке планируют выпускать препараты для терапии онкологических заболеваний и не только, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Производственную площадку создают для нового бренда «Алсигма», там ежегодно смогут выпускать до 14,5 млн препаратов для терапии рака, более 120 млн таблеток и капсул, около 1,6 млн единиц стерильных лекарственных форм. Завершить реализацию проекта планируют в IV квартале 2027 года, пока строительная готовность фармкорпуса составляет 35%.

Специалисты также возводят складской корпус, здание площадью более 2 тыс. кв. м. будет рассчитано более чем на тысячу паллетомест. Его достроят в IV квартале 2026 года.

В ведомстве уточнили, что фармкомплекс строят на территории ОЭЗ «Дубна», застройщиком проекта выступает компания «Алсигма», входящая в группу «Алтегра».

