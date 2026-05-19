«Теперь у меня нет от вас секретов»: Женя Кривцова развелась с мужем после 13 лет брака

Блогер и звезда реалити-шоу «Звезды в джунглях» Евгения Кривцова объявила о разводе, пишет Teleprogramma.org. Она рассталась со своим мужем после 13 лет отношений. Пара воспитывает троих детей.

О своем решении Кривцова сообщила в личном блоге. Она опубликовала видео, где запечатлена счастливой рядом с бывшим партнером. К ролику Евгения написала, что теперь у нее нет от подписчиков секретов. Отмечается, что пара развелась еще 17 февраля, а уже 7 марта бывшие супруги разъехались.

Стоит отметить, что слухи о том, что в семье не все гладко, ходили давно. Поклонники замечали, что в апреле Евгения делилась в социальных сетях грустными мыслями. Это настораживало фанатов и порождало догадки.

Теперь, когда Кривцова сама все рассказала, многие подписчики выразили ей поддержку. В комментариях они желают блогеру удачи, сил и говорят, что она все правильно делает. Сама Евгения не стала вдаваться в подробности о причинах расставания. Детали личной жизни пара оставляет за кадром.

