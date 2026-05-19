Настоящий русский богатырь: жительница Ярославля специально поехала рожать 5-килограммового сына в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде на свет появился мальчик, которого уже окрестили настоящим русским богатырем. Соответствующую информацию сообщили сотрудники Сергиево-Посадского областного центра материнства и детства, сообщил REGIONS.

Жительница Ярославля, у которой это были вторые роды, заблаговременно выбрала для появления малыша именно этот роддом. Решение не было случайным: женщина узнала на плановом УЗИ, что плод развивается крупный, и решила не рисковать. О роддоме в Сергиевом Посаде ей рассказали друзья. Изучив отзывы, будущая мама остановилась на этом варианте и даже не рассматривала другие.

В среду, 13 мая, долгожданное событие свершилось. На свет появился мальчик с весом 5 килограммов 480 граммов и ростом 57 сантиметров.

«Огромная благодарность всему медицинскому персоналу, заведующей отделением Татьяне Александровне Головиной, врачу акушеру-гинекологу Екатерине Ивановне Балалаевой и всем акушеркам за бережное отношение. Я очень рада, что выбрала именно этот роддом!» — рассказала Марина.

Первенец женщины, которому сейчас уже 13 лет, тоже родился достаточно крупным. Однако нынешний малыш побил семейный рекорд. Старший брат, как сообщается, очень рад появлению новорожденного.

Стоит добавить, что благодаря системе родовых сертификатов и поддержке Министерства здравоохранения Московской области будущие мамы из разных городов и регионов России имеют право выбирать любое медицинское учреждение для рождения детей независимо от места своей прописки. Этой возможностью и воспользовалась жительница Ярославля.

