Алкоголь перед сном: опасная привычка, которая разрушает качество сна и работу мозга

Бокал вина или коктейль перед сном долго воспринимали как способ расслабиться, но неврологи предупреждают: такая привычка может вредить мозгу, пишет Parade. Особенно опасно то, что алкоголь вмешивается в ночное восстановление — период, когда мозг сортирует информацию, укрепляет память и перезагружается к следующему дню.

«Алкоголь сжимает мозг», — заявил невролог Фавад Миан. По его словам, спиртное токсично для клеток мозга и подавляет факторы роста, важные для здоровья нейронов.

Врач Джессика Цверлинг объяснила, что при регулярном употреблении алкоголя мозг может терять объем. Особенно уязвимы гиппокамп, связанный с памятью, лобные доли, отвечающие за планирование и решения, а также мозжечок, важный для равновесия.

После алкоголя человека действительно может сначала клонить в сон, но во второй половине ночи, когда организм его перерабатывает, сон становится более беспокойным. Человек чаще просыпается, хуже проходит глубокие восстановительные стадии и может видеть тревожные сны.

Неврологи подчеркивают: безопасной дозы алкоголя именно для здоровья мозга, похоже, не существует. Чем меньше — тем лучше.

Вместо вечернего алкоголя эксперты советуют стабильный режим сна, короткую прогулку после ужина и отказ от экранов перед сном. Мозгу нужна не «рюмка для расслабления», а нормальная ночь восстановления.