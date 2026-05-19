«Инфаркт случился, когда она была одна дома»: что известно о госпитализации матери Юлии Пересильд?

Мать российской актрисы Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash. По информации источника, у женщины мог случится инфаркт.

Как пишет телеграм-канал, инцидент произошел, когда Ирина находилась дома одна. Сама Юлия на связь с журналистами не выходит.

Ирина Владимировна — уроженка Пскова. Ранее она работала в детском саду. Отец Юлии, Сергей Пересильд, занимался созданием икон. Мужчина трагически погиб после получения тяжелой травмы, когда дочери было всего 11 лет.

Позже Ирина Владимировна вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Сергей Вяльцев, который воспитывал Юлию как родную дочь.

Юлия всегда была очень близка с матерью и отчимом. Так, например, летом 2023 года Пересильд пришла с ними на премьерный показ фильма «Вызов». Летом прошлого года актриса отвезла мать на море в Турцию. В отпуске они отдыхали вместе с дочерью Юлии — Анной.

Ранее актриса Юлия Пересильд заявила, что больше не будет говорить о личной жизни с журналистами.