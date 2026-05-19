Подмосковные теннисистки получили золотую медаль на турнире WTA 1000 в Риме

Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (представляют областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) заняли первое место на международном турнире по теннису категории WTA 1000 в парном разряде. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче на кортах Foro Italico они смогли обыграть испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартинес. Обе подмосковные теннисистки являются серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Турнир прошел в Риме, их призовой фонд превышал 7,2 млн евро. WTA 1000 — вторая по престижности категория женских теннисных турниров после «Большого шлема» и Итогового турнира WTA.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.