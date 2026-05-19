Молодая жена Цекало перенесла операцию на спине

При этом девушка не забывает радовать своих подписчиков юмором. Публикацию, в которой она сообщила об операции, Дарина подписала весьма иронично.

«Не то, чтобы я бесчувственна к собственному медицинскому кризису, но как мне удается оставаться такой горячей после операции на позвоночнике?» — отметила она.

Фанаты поддержали модель и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Накануне Эрвин рассказала, что записалась на сеанс расслабляющего массажа в один из салон красоты в США. Девушка рассказала, что предупредила мастера о наличии межпозвоночной грыжи, и попросила его быть с ней осторожнее. Однако, по словам Дарины, массажист переусердствовал, из-за чего ей даже пришлось использовать инвалидную коляску из-за онемения ноги.

Врачи после обследования приняли решение об экстренном оперативном вмешательстве, чтобы снять давление на нервные окончания и предотвратить более серьезные осложнения.

