Подмосковные участники разработают проекты на юбилейном форуме «Территория Ритма – десятилетие лидерства»

Представители Подмосковья смогут принять участие в 10-м Международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма – десятилетие лидерства», который пройдет в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 14 по 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Форум направлен на поддержку социальных инициатив, развитие инклюзивной среды и подготовку лидеров, которые умеют запускать и масштабировать общественно значимые проекты в регионах России и дружественных странах. Зарегистрироваться для участия можно на сайте территорияритма.рф до 1 июля.

Участниками станут авторы социальных инициатив, представители некоммерческого сектора, бизнеса, экспертного сообщества и активной молодежи. На участие уже подали около 200 заявок более чем из 40 регионов России.

«Уверен, что совместная работа с экспертами и партнерами поможет участникам доработать свои идеи и превратить их в масштабные решения, востребованные в регионах и на федеральном уровне», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

В этом сезоне участникам предложить пять направлений: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и побратимство, а также трудоустройство и вовлечение в экономику молодых людей с инвалидностью. Руководитель и автор форума Роман Пономаренко добавил, что команды будут работать над проблематикой в рамках трека и разрабатывать решение для подготовки федеральных и межрегиональных инициатив.

Отметим, что форум организуют Правительство Нижегородской области, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Он пройдет при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 18+