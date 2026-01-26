Мощное усиление «Авангарда», СКА получил опытного форварда, «Спартак» обменял лучшего бомбардира: итоги дедлайна в КХЛ

25 января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закрылось трансферное окно. В последний день клубы завершили ряд громких обменов. Портал «Подмосковье сегодня» выделяет главные из них.

Пилипенко и Долженков — в «Авангарде»

«Авангард» подписал 29-летнего нападающего Кирилла Пилипенко, с которым «Северсталь» предварительно расторгла контракт. Пилипенко провел два мощных предыдущих сезона с 32 и 30 заброшенными шайбами. В этом сезоне нападающий не всегда попадал в состав череповецкого клуба — провел лишь 21 матч, в котором набрал 8 (6+2) очков.

«Мы очень хотели усилить атаку именно таким игроком, который способен нанести точный бросок в финальной стадии атаки. Очевидно, что после ярких сезонов в „Северстали“ ему необходим новый вызов», — прокомментировал подписание Пилипенко генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Кроме того, «Авангард» выменял у ЦСКА габаритного 21-летнего форварда Кирилла Долженкова (38 игр, 6+4). В обратном направлении проследовал нападающий Клим Костин. Хоккеист, выступавший за «Сент-Луис Блюз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс», в нынешнем сезоне провел лишь 21 игру за «Авангард» и набрал 0+2.

Уилсон — в СКА

Фото: [ ХК «Салават Юлаев» ]

СКА и «Сибирь» произвели обмен опытными нападающими. В Новосибирск отправился 35-летний Андрей Локтионов, в Санкт-Петербург переехал 33-летний канадец Скотт Уилсон.

Локтионов перешел в СКА из «Спартака» перед началом нынешнего сезона, но в последнее время перестал попадать в состав. На его счету лишь 1+6 в 34 матчах сезона. Уилсон также сменил клуб перед началом сезона. В 43 матчах за сезон он набрал 18 (10+8) очков. Уилсон является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

Тодд — в «Ак Барсе»

Фото: [ ХК «Спартак» ]

«Спартак» отдал в «Ак Барс» своего лучшего бомбардира Нэйтана Тодда. 30-летний канадец в 44 матчах набрал 36 (13+23) очков и делил первое место в списке лучших бомбардиров команды с Адамом Ружичкой.

Взамен «Спартак» получил защитника Артемия Князева и нападающего Брэндона Биро. Оба хоккеиста попробовали свои силы в НХЛ. В нынешнем сезоне Князев набрал 4 (1+3) очка за «Ак Барс» в 21 матче. Биро сыграл за казанцев 33 игры, в которых набрал 10 (1+9) баллов.

Чайковски — в «Тракторе»

Фото: [ ХК «Спартак» ]

«Трактор» озаботился укреплением своих оборонительных порядков. Челябинцы подписали 33-летнего словацкого защитника Михала Чайковски, известного по выступлениям за «Автомобилист», московское «Динамо» и «Спартак». После двух хороших сезонов в составе красно-белых Чайковски отправился поиграть в швейцарскую «Амбри-Пиотту», но отметился там участием только в шести матчах.

Кроме того, «Трактор» выменял у «Спартака» голкипера Дмитрия Николаева. По данным «Спор-Экспресса», челябинцы заплатят компенсацию в размере 15 млн руб.

Спунер — в минском «Динамо»

Фото: [ ХК «Шанхай Дрэгонз» ]

Минское «Динамо» подписало 33-летнего канадского нападающего Райана Спунера. За плечами форварда 325 матчей в НХЛ и 338 игр в КХЛ. В своем лучшем сезоне 2023/24 Спунер набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах за «Авангард».

Нынешний сезон канадец начинал в «Шанхай Дрэгонз» (31 матч, 5+15), но в декабре китайский клуб расторг с ним контракт, и Спунер успел провести несколько матчей за «Лозанну» — теперь канадец возвращается в КХЛ до конца сезона.

Также минский клуб вернул нападающего Кирилла Воронина, который уже выступал за команду с 2020 по 2022 год. За 32-летнего хоккеиста «Динамо» выплатит денежную компенсацию нижегородскому «Торпедо».

Муханов — в «Торпедо»

Фото: [ ХК «Северсталь» ]

«Торпедо», в свою очередь, выменяло у «Северстали» 20-летнего нападающего Тимура Муханова (27 игр, 3+2). В череповецкую команду отправились 24-летний нападающий Илья Чефанов и 18-летний защитник «Чайки» Никита Береснев.

Кроме того, нижегородцы сделали важное приобретение на будущее, выменяв из фарма минского «Динамо» защитника Александра Яценко, который является лучшим бомбардиром МХЛ среди игроков обороны — 29 (7+22) баллов в 39 матчах.