Мощное усиление ЦСКА, скромность «Спартака», «Зенит» пересобрал атаку: РПЛ перед рестартом

27 февраля возвращается российский футбол. 19-й тур РПЛ стартует матчем «Зенит» — «Балтика». За долгую зимнюю паузу команды постарались оптимизировать свои составы — портал «Подмосковье сегодня» рассказывает, что у них из этого получилось.

«Зенит» больше всех продавал и больше всех покупал

По итогам зимнего трансферного окна «Зенит» стал лидером по сумме, вырученной за проданных игроков, и лидером по деньгам, потраченным на новых футболистов.

Петербургский клуб существенным образом пересобрал свою атаку. Ушли форварды Лусиано Гонду и Матео Кассьерра, их место займут новый зенитовский бразилец Джон Джон (купили у «РБ Брагантино» за €18 млн) и скандальный колумбиец Джон Дуран (за его аренду заплатили «Аль-Насру» €2,75).

Еще одно знаковое приобретение «Зенита» — защитник сборной России Игорь Дивеев, полученный у ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду. У команды Сергея Семака были определенные проблемы и с позицией центрального защитника, и с выбором «паспортистов» на каждый матч. Дивеев призван решить обе, поэтому при обмене на аргентинца «Зенит» даже доплатил за защитника.

Петербургский клуб остался в плюсе по деньгам в трансферное окно, вернув в Бразилию полузащитника Жерсона за €27 млн (то есть даже чуть дороже, чем покупали, если верить официальным данным).

ЦСКА давно не был так решителен

Фото: [ Лусиано Гонду/ПФК ЦСКА ]

ЦСКА давно не проводил такую решительную и элегантную трансферную кампанию, как этой зимой. Загибаем пальцы.

Первое. Армейцам был крайне необходим забивной нападающий. Поэтому произошел обмен Дивеева, который казался неприкасаемой фигурой, на Лусиано Гонду. Похоже, угадали — на предсезонке аргентинец забивал практически в каждой игре.

Второе. ЦСКА получил за Дивеева доплату в €2 млн и тут же потратил ее на капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Полузащитник должен был перейти в стан армейцев летом бесплатно, но два миллиона ускорили процесс.

Третье. Чтобы закрыть дыру в центре обороны после ухода Дивеева, ЦСКА купил у «Спортинга» опытного защитника Матеуса Рейса за €4 млн.

Четвертое. ЦСКА сделал вклад в свое будущее. За €3 млн у «Урала» купили нападающего 18-летнего Максима Воронова, который считается сильнейшим российским форвардом своего поколения.

Всего одно приобретение «Спартака»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

На удивление скромно вел себя московский «Спартак». Впрочем, промежуточное шестое место дает немного шансов на борьбу за высокие места, так что и нечего тратиться. Красно-белые совершили лишь одну покупку — за €3,8 млн приобрели у «Балтики» флангового защитника/полузащитника Владислава Сауся. При этом у москвичей и так есть перебор крайних защитников — даже после аренды Даниила Хлусевича в «Ахмат».

Саусь, как и вся «Балтика», ярко провел первую часть сезона. Калининградцы, кстати, сумели избежать распродажи ведущих игроков. Из основы ушел только Саусь, и Андрей Талалаев уже придумал, как его заменить, не меняя структуры: Мингиян Бевеев перейдет на правый фланг, а его место займет Элдар Чилич

Мощный десант в Грозном

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Неожиданно масштабную трансферную кампанию провел середняк турнирной таблицы «Ахмат». В команду пришли центральные защитники Клисман Цаке и Джамалутдин Абдулкадыров, латераль Даниил Хлусевич, вингер Галымжан Кенжебек, полузащитники Валерий Царукян и Сергей Пряхин, центральный нападающий Йошан Валуа.

Из клубов, борющихся за выживание, обращает на себя внимание «Оренбург». Уральцы подписали сразу восемь новичков. Самым громким приобретением представляется атакующий полузащитник Дамиан Пуэбла. «Оренбург» подписал 21-летнего таланта из аргентинского «Институто» всего за €860 тыс.

С новыми тренерами

Фото: [ ФК «Рубин» ]

Еще два клуба обращают на себя внимание не новыми футболистами, а новыми тренерами. Руководство «Рубина» вдруг решило, что клуб должен показывать зрелищный футбол, и заменило «оборонительного» Рашида Рахимова на Франка Артигу. Тот, конечно, готов внедрять в Казани ценности «Барселоны», но вопрос в том, насколько это позволит текущий состав «Рубина».

Махачкалинское «Динамо» будет биться за выживание под руководством Вадима Евсеева. Свою боевитость и неуступчивость он доказывал и будучи игроком, и позже, в своей тренерской карьере.