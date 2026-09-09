Моуринью победил бывший клуб, Холанд — голевая машина: как стартовала Лига чемпионов УЕФА

Во вторник, 8 сентября, шестью матчами стартовал общий этап Лиги чемпионов. Из числа главных фаворитов в бой уже вступили «Реал» и «Манчестер Сити».

«Реал» наказал «Интер» за ошибки

Главный тренер Жозе Моуринью когда-то выигрывал Лигу чемпионов с «Интером», а теперь его «Реал» принимал миланский клуб. Моментов в матче хватило бы на десяток голов, но было забито все три: Королевский клуб забрал победу со счетом 2:1.

Уже к середине первого тайма «Реал» наказал «Интер» за два чудовищных привоза в обороне. Отличились Килиан Мбаппе и Феде Вальверде. Француз забил 71-й мяч в Лиге чемпионов и догнал по этому показателю бывшую звезду «Реала» Рауля. Больше голов в турнире только у четверых — Криштиану Роналду (140), Лионеля Месси (129), Роберта Левандовски (109) и Карима Бензема (90).

«Интер» после неудачного начала пришел в себя и мог даже спасти игру, но поймал кураж Тибо Куртуа, которого миланцы сумели пробить лишь однажды: в концовке Карлос Аугусто замкнул передачу Лаутаро Мартинеса.

«Предпочту назвать этот матч сумасшедшим. Когда игра скучная, звучит много критики, но сегодня это было какое-то безумие. Счет запросто мог быть 7:6», — сказал после матча Жозе Моуринью.

Холанд вышел на график «гол за игру»

Фото: [ УЕФА ]

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Порту» (2:0). Английский клуб победил благодаря невероятному голевому чутью Эрлинга Холанда.

В начале второго тайма новичок команды Энцо Фернандес снабдил норвежца точной передачей, а в самой концовке Холанд точно пробил из штрафной. Теперь у викинга 59 голов в 59 матчах Лиги чемпионов. Эрлинг продуктивен и в АПЛ — три мяча в двух играх.

«И в первом, и во втором тайме мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Считаю, мы это заслужили. Мы почти ничего не позволили сопернику, поэтому я доволен нашей игрой, особенно на этом стадионе, где всегда непросто», — констатировал главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска.

Веселый второй тайм в Дортмунде

Фото: [ УЕФА ]

Дортмундская «Боруссия» принимала «Вильярреал», и команды провели драматичный второй тайм, наколотив после перерыва пять мячей.

Главным героем матча стал форвард дортмундцев Серу Герасси, оформивший дубль на 80-й и 85-й минутах. Правда, он же принес некоторые проблемы своей команде, когда в компенсированное время забил уже в свои ворота. Однако времени спасти игру у «Вильярреала» почти не оставалось, хотя пара стандартов у них еще была. Но Дортмунд выстоял и победил — 3:2.

«Сегодня мы увидели очень хороший футбольный матч. Моя команда потрудилась на славу. Мы играли против очень хорошей команды. И показали, чего мы стоим. К сожалению, они создали больше моментов, чем нам бы того хотелось. Поскольку два следующих матча проведем на выезде, победить сегодня дома было очень важно», — сказал главный тренер «Боруссии» Нико Ковач.

Другие результаты

Фото: [ УЕФА ]

«Астон Вилла» одолела на выезде «Брюгге» со счетом 3:2. Победный мяч забил новичок бирмингемцев Николя Джексон. Хозяева могли сравнять в концовке, но Николо Трезольди угодил в штангу.

Греческий АЕК обыграл австрийский ЛАСК. Единственный мяч со штрафного отправил в ворота Рэзван Марин. АЕК впервые за 20 лет выиграл матч в основной сетке Лиги чемпионов.

«Бетис» пробился в основной турнир Лиги чемпионов впервые за 21 год и начал турнир с гостевой победы над «Лиллем» (3:2). У хозяев красную карточку получил Этан Мбаппе, младший брат звездного форварда «Реала».

9 и 10 сентября пройдут еще по шесть матчей турнира.