Более 60% российских студентов совмещают учебу с работой

Более 60% российских студентов имеют опыт работы во время учебы: 32% трудятся постоянно, еще 29% занимаются проектами или подрабатывают. Такие данные получили VK Education и проект «Твой Ход». « Газета.Ru » ознакомилась с результатами исследования.

Почти половина опрошенных считает оптимальным совмещать учебу со стажировкой, однако такой опыт есть только у 34% респондентов. Главной ценностью работы 59% студентов назвали возможность развиваться и осваивать новые знания.

При этом 73% выходят на работу прежде всего ради финансовой самостоятельности. Еще 27% рассчитывают приобрести практические навыки, 26% — повысить шансы на трудоустройство, 19% — получить профессиональные связи. Более 60% работающих студентов намерены продолжить карьеру по специальности.

Сам вуз участники исследования воспринимают главным образом как источник знаний и карьерных возможностей. Только 12% считают диплом основной ценностью обучения.

К выпуску 45% хотели бы иметь портфолио и несколько предложений о работе. Среди ключевых преимуществ стажировок студенты выделили возможность совмещать их с учебой, оплату и перспективу дальнейшего трудоустройства.

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