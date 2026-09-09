Фигуристка Петросян планирует выступить на челленджерах ISU в этом сезоне
Тренер Гончаренко: Аделия Петросян планирует выступить на челленджерах
Фото: [ФФККР]
Тренер Инна Гончаренко рассказала Sport24 о том, что начавшая тренироваться под ее руководством фигуристка Аделия Петросян планирует выступить на турнирах серии «Челленджер» в этом сезоне.
Специалист не сообщила подробностей на этот счет и попросила дождаться контрольных прокатов.
Аделия Петросян является трехкратной чемпионкой России, на Олимпийских играх в Милане она заняла шестое место. После прошлого сезона фигуристка сменила тренера и покинула группу Этери Тутберидзе.
Ранее Аделия Петросян сообщила, что Анжелика Крылова поставила ей короткую программу, а произвольная «еще в процессе».
С нынешнего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.