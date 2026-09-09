Назван самый подешевевший в августе продукт

Картофель стал продуктом с наиболее заметным снижением цен в России в августе. К концу месяца его средняя стоимость составила 59,1 рубля за килограмм, сократившись на 16,5% за месяц. Об этом РИА Новости сообщили в Руспродсоюзе.

В число продуктов с наибольшим падением цен также вошли овощи борщевого набора. Капуста подешевела на 16,4%, морковь — на 12,6%, столовая свекла — на 11,8%.

Кроме того, снизились цены на помидоры и лук — на 8,4% и 8,2% соответственно.

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