Эксперт объяснила, когда работодатель может не выплатить премию

Премия относится к стимулирующим выплатам и не всегда является гарантированной частью зарплаты. Работодатель может не начислить ее, если сотрудник не выполнил предусмотренные условия или показатели. Об этом RT рассказала эксперт Народного фронта Елена Гринь.

При этом уменьшение премии из-за дисциплинарного проступка, например опоздания, возможно только в том случае, если такая мера закреплена в локальных нормативных актах компании. Снизить выплату можно лишь за период, когда к работнику применили взыскание.

Эксперт отметила, что общее уменьшение месячной зарплаты при таких обстоятельствах не должно превышать 20%. При отсутствии предусмотренного основания работодатель не вправе произвольно отказываться от выплаты.

При этом сама невыплата или сокращение премии не является самостоятельным дисциплинарным взысканием. Согласно статьям 135 и 192 Трудового кодекса РФ, к дисциплинарным мерам относятся замечание, выговор и увольнение.

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