Ученые связали здоровый сон со снижением риска инсульта

Здоровый сон связан с более низкой вероятностью инсульта, причем часть этой зависимости может объясняться изменениями обмена веществ. К такому выводу пришли ученые, исследование которых опубликовано в журнале Sleep Health (SH).

Авторы проанализировали данные 200 729 участников UK Biobank. Средний возраст добровольцев составлял около 56 лет, а наблюдение продолжалось в среднем 12,6 года. На старте исследования инсульта ни у кого не было, однако за период наблюдения он произошел у 5140 человек.

Качество сна оценивали по шести параметрам, включая продолжительность сна, бессонницу, храп, дневную сонливость и легкость пробуждения. Каждый дополнительный балл по шкале здорового сна соответствовал примерно 3% меньшему риску инсульта.

Исследователи также выявили 35 связанных со сном метаболических показателей. Среди них важную роль играли полиненасыщенные жирные кислоты, липопротеины, аминокислоты и маркеры воспаления. Изменения обмена веществ объясняли около 9% обнаруженной связи.

По мнению авторов, полноценный сон может способствовать нормальной работе обменных процессов и снижению системного воспаления, что потенциально поддерживает здоровье сосудов.

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