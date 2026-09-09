В российских клиниках зафиксировали дефицит стоматологов
«Известия»: в России не хватает ортодонтов, детских стоматологов и хирургов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
В российских клиниках наблюдается нехватка врачей-стоматологов, особенно специалистов узких направлений. Об этом «Известиям» рассказал директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании Eurokappa Эмелин Шевчук.
По словам директора по цифровой диагностике и клинической поддержке Eurokappa Эмелина Шевчука, наиболее востребованы, в частности, ортодонты. По оценке эксперта, дефицит таких специалистов составляет около 15% от необходимого количества. Одной из основных причин он назвал недостаток практического опыта у выпускников, а не низкий интерес студентов к стоматологии.
Основатель бренда Revyline Максим Обушенков также отметил нехватку детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов.
Он пояснил, что работа детского стоматолога требует не только медицинских знаний, но и навыков взаимодействия с детьми. Высокая эмоциональная нагрузка и растущие профессиональные требования, по мнению эксперта, могут повышать риск выгорания специалистов.
Ранее сообщалось, что профсоюз предложил декриминализовать врачебные ошибки в России.