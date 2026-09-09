Льготное поступление под вопросом: ВУЗы могут ждать новые правила приема абитуриентов

Минобрнауки: порядок приема в ВУЗы в 2027 году может измениться

Образование

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Минобрнауки после завершения приемной кампании проверит, как на бюджетный конкурс влияют абитуриенты, поступающие без экзаменов. Если понадобится — правила поменяют. Ответ министерства на депутатский запрос изучил ТАСС.

Ранее глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов попросил министра Валерия Фалькова ввести единые правила распределения бюджетных мест. Суть претензии: победители олимпиад поступают вне конкурса и «съедают» места, из-за чего обычным абитуриентам остается меньше шансов.

В ответе ведомства говорится: после окончания приемной кампании 2026/27 года ситуацию проанализируют. При необходимости внесут изменения в нормативные акты, регулирующие порядок приема.

Пока правила остаются прежними. Приемная кампания на бюджет завершится 20 сентября. По данным Минобрнауки, документы подали около 1,2 млн абитуриентов.

Ранее сообщалось, что в российских клиниках зафиксировали дефицит стоматологов.

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