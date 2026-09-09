Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Подмосковье 9 сентября

В столичном регионе в среду, 9 сентября, сохранится переменная облачность, однако осадков не ожидается. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Москве днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, а ночью температура снизится до +4. В Подмосковье днем прогнозируется от +18 до +23 градусов. В ночные часы местами похолодает до +1, а в отдельных районах — до -1 градуса.

Ветер будет западным и юго-западным, его скорость составит 3–8 м/с.

Атмосферное давление в течение суток ожидается на уровне 747–748 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что летнее тепло до +26 градусов вернется в Москву в четверг.