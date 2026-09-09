Новороссийск снова под ударом: возгорания после падения БПЛА

Новороссийск второй день подряд страдает от атак беспилотников. Обломки упали рядом с частным домом и на территории предприятия. Вспыхнули пожары, людей, предварительно, не задело. Об этом пишет ТАСС .

По данным оперштаба Краснодарского края, осколки дронов спровоцировали возгорания в двух точках. На местах работают экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.

Накануне похожий инцидент произошел под Новороссийском — в районе хутора Дюрсо загорелась лесная подстилка после падения обломков БПЛА. К тушению привлекли спасателей и волонтеров на мотоциклах и квадроциклах. Пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Севастополь.