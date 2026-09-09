Миронов предложил ввести бесплатное питание для всех школьников

Бесплатное питание следует распространить на всех российских школьников с 1-го по 11-й класс. Об этом ТАСС заявил Сергей Миронов.

По словам политика, фракция намерена добиваться законодательных гарантий бесплатного питания для учеников всех классов во всех регионах. Сейчас такая мера распространяется на школьников 1–4-х классов.

Кроме того, предлагается установить единый федеральный стандарт сбалансированного питания. Он должен включать базовый набор блюд с учетом возраста детей.

Отдельные рекомендации планируется разработать для школьников с хроническими заболеваниями — с учетом их индивидуальных потребностей. При этом новый стандарт, по замыслу авторов инициативы, должен учитывать и традиции питания, характерные для разных регионов России.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ снизить риск 23 видов рака.