Более трети россиян покупают продукты «на особый случай»
Х5 Клуб: треть опрошенных россиян покупают и хранят продукты для особого случая
Более трети россиян время от времени покупают продукты для «особого случая» и хранят их дома, а 33% делают такие запасы постоянно. Еще 19% приобретают подобные товары перед важными событиями. Таковы результаты исследования «Х5 Клуб», в котором участвовали более 1 тыс. человек. С результатами ознакомилась «Газета.Ru».
Главными поводами открыть запас становятся праздники и приход гостей — 84% и 75% соответственно. Также продукты достают по случаю выходного, романтического вечера или завершения важного дела. Чаще всего откладывают шоколад и конфеты, икру, мясные деликатесы, хороший чай и кофе.
Почти половина участников призналась, что такие продукты могут долго лежать дома. Четверть ждет подходящего момента, а 17% не хотят открывать качественный товар. Каждый третий считает, что ожидание повышает ценность запаса.
При этом 15% съедают отложенное раньше срока. Чаще всего причиной становится внезапное желание, слишком длительное хранение или потеря продуктом статуса чего-то особенного.
Для подобных покупок 39% выбирают знакомые любимые продукты, около трети предпочитают экспериментировать, а 18% приобретают товары более высокого качества.
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