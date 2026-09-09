Более трети россиян покупают продукты «на особый случай»

Более трети россиян время от времени покупают продукты для «особого случая» и хранят их дома, а 33% делают такие запасы постоянно. Еще 19% приобретают подобные товары перед важными событиями. Таковы результаты исследования «Х5 Клуб», в котором участвовали более 1 тыс. человек. С результатами ознакомилась « Газета.Ru ».

Главными поводами открыть запас становятся праздники и приход гостей — 84% и 75% соответственно. Также продукты достают по случаю выходного, романтического вечера или завершения важного дела. Чаще всего откладывают шоколад и конфеты, икру, мясные деликатесы, хороший чай и кофе.

Почти половина участников призналась, что такие продукты могут долго лежать дома. Четверть ждет подходящего момента, а 17% не хотят открывать качественный товар. Каждый третий считает, что ожидание повышает ценность запаса.

При этом 15% съедают отложенное раньше срока. Чаще всего причиной становится внезапное желание, слишком длительное хранение или потеря продуктом статуса чего-то особенного.

Для подобных покупок 39% выбирают знакомые любимые продукты, около трети предпочитают экспериментировать, а 18% приобретают товары более высокого качества.

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