Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Орехово-Зуево
РИА Новости: в Подмосковье в ДТП погиб человек
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Один человек погиб, еще трое были госпитализированы после ДТП в Орехово-Зуево. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области, пишет РИА Новости.
Авария произошла около 19:30 на улице Северной. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу машине, двигавшейся навстречу. После этого произошло столкновение.
В результате аварии один человек погиб, трое получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что зарядки для электромобилей в домах приведут к взрывам.