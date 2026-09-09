Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Орехово-Зуево

Один человек погиб, еще трое были госпитализированы после ДТП в Орехово-Зуево. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области, пишет РИА Новости .

Авария произошла около 19:30 на улице Северной. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу машине, двигавшейся навстречу. После этого произошло столкновение.

В результате аварии один человек погиб, трое получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что зарядки для электромобилей в домах приведут к взрывам.