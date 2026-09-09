Российский голкипер Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю

Авторитетный журнал France Football объявил список из десяти номинантов на приз лучшему вратарю года. В числе претендентов оказался и российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов.

Последние полгода оказались самыми успешными в карьере Сафонова, который отвоевал место основного вратаря ПСЖ у Люка Шевалье. Россиянин блеснул в сериях пенальти в Межконтинентальном кубке и финале Лиги чемпионов. Всего за два года в ПСЖ у Сафонова уже набралось девять титулов.

В числе других претендентов испанцы Унаи Симон, признанный лучшим вратарем чемпионата мира, Давид Райя и Жоан Гарсия, марокканец Яссин Буну, аргентинец Эмилиано Мартинес, бельгиец Тибо Куртуа, швейцарец Грегор Кобель, сенегалец Эдуар Менди и Возинья из Кабо-Верде.

По мнению экспертов, приз должен забрать кто-то из испанских вратарей: Симон был в основе на чемпионате мира, а Райя выиграл АПЛ и играл в финале Лиги чемпионов.