Иран ударил по авиабазе США в Иордании: целью стали F-35 и F-16
Press TV: КСИР ударил по авиабазе США в Иордании с истребителями F-35, F-16
Корпус стражей исламской революции заявил о массированном ракетном ударе по авиабазе США в Иордании. Под огнем оказались ангары и укрытия с истребителями F-35, F-16 и F-15. Это ответ на американские атаки по иранским танкерам. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Press TV, речь идет о базе Аль-Азрак. Иранские ракеты поразили места дислокации и технического обслуживания самолетов. Нанесен тяжелый ущерб.
Конфликт разгорался поэтапно. Сначала американцы атаковали два иранских нефтяных танкера у острова Джаск, затем — еще одно судно.
В июне стороны даже подписали меморандум о запуске мирного процесса. Но через три недели эскалация возобновилась: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах судов в Ормузском проливе, после чего обмен ударами продолжился.
20 августа Трамп объявил о беспрецедентной экономической операции против Ирана. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи назвал это признанием проигрыша в конфликте.
До этого сообщалось, почему США не могут ускорить завершение СВО.