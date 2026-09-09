Иран ударил по авиабазе США в Иордании: целью стали F-35 и F-16

Корпус стражей исламской революции заявил о массированном ракетном ударе по авиабазе США в Иордании. Под огнем оказались ангары и укрытия с истребителями F-35, F-16 и F-15. Это ответ на американские атаки по иранским танкерам. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным Press TV, речь идет о базе Аль-Азрак. Иранские ракеты поразили места дислокации и технического обслуживания самолетов. Нанесен тяжелый ущерб.

Конфликт разгорался поэтапно. Сначала американцы атаковали два иранских нефтяных танкера у острова Джаск, затем — еще одно судно.

В июне стороны даже подписали меморандум о запуске мирного процесса. Но через три недели эскалация возобновилась: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах судов в Ормузском проливе, после чего обмен ударами продолжился.

20 августа Трамп объявил о беспрецедентной экономической операции против Ирана. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи назвал это признанием проигрыша в конфликте.

До этого сообщалось, почему США не могут ускорить завершение СВО.