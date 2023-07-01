«Можно придраться»: подмосковный футбольный клуб сменил эмблему ради узнаваемости

Команда «Знамя» выступает в третьем по силе дивизионе, а потому рядовой болельщик о ней слышит нечасто. Как сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области, ситуация изменилась в последние годы, когда за клуб начал играть знаменитый Роман Павлюченко. За «Знамя» он наколотил 32 гола в 48 матчах. На днях команда провела бодрый ребрендинг, сменила логотип и вернула старое название «Красное знамя». Казалось бы, хорошая инициатива, но есть нюансы.

ЧТОБЫ НЕ ПУТАЛИ С СОСЕДЯМИ

Еще весной «красно-желтые» наметили возвращение к истокам: «Красное знамя» – – это название первой городской команды мастеров в городе. Понятно, что команда в городе появилась гораздо раньше – еще в 1911 году. В ней играли рабочие Глуховской мануфактуры. Но именно под названием «Красное знамя» ногинские футболисты приняли участие в первом Кубке СССР. Тогда, в 1936 году, они дошли до полуфинала. Название сохранялось вплоть до 1958 года, после чего клуб переименовывали в «Спартак», «Труд», «Знамя», «Автомобилист», «Ногинск» и вновь в «Знамя» в 2010 году.

Крутизны «Красному знамени» добавляет и тот факт, что в нем зажигал легендарный Григорий Федотов. Мало ли вы не в курсе: список советских/российских футболистов и легионеров нашего чемпионата, забивших 100 мячей, как раз и называется «Клубом Григория Федотова».

«Причин возврата названия, которое наша команда носила в 30-50-е годы, несколько, – рассказывает директор по маркетингу «Красного знамени» Ника Скакальская. – Первая – историческая: мы хотим отдать должное истории клуба. Вторая – практическая: в Орехово-Зуеве играет «Знамя Труда». Благодаря смене названия мы хотим избежать путаницы и придать индивидуальности нашей команде, а заодно сделать ее более узнаваемой среди болельщиков и потенциальных коммерческих партнеров».

ХОРОШ ЛИ ЛОГОТИП?

Оценить новую эмблему «Красного знамени» мы попросили дизайнера Георгия Серова. Специалист считает, что при первом взгляде она выглядит неплохо. Но недочеты проявляются при детальном осмотре.

Фото: [ пресс-служба ФК "Красное Знамя" ]

«Есть разница в толщинах, – говорит Серов. – Линия под буквами «К» и «З» толще, чем над ними. Да и пластика букв не очень. Конечно, ее могли скопировать со старого логотипа, но вообще не было причин ее сохранять. Ретромяч по масштабу вообще не работает в логотипе, и он другой детальности по сравнению с остальной эмблемой. Форма вымпела плюс-минус нормальная, но можно придраться и к надписи «Красное знамя». Расстояние между буквами «Р» и «А» меньше, чем хотелось бы».

Тем не менее болельщики в большинстве своем переименованию и смене эмблемы рады, если ориентироваться на комментарии в соцсетях. Правда, в число противников внезапно затесался… президент клуба Олег Пушенок. В официальном паблике ногинской команды руководитель написал: «Я группу не передавал и к «Красному знамени» отношения не имею». Происходящее он назвал авантюрой и мошенничеством. Получить более конкретный комментарий от президента нам не удалось, а в клубе высказывание Пушенка назвали «внутренней историей».

факт

За «Знамя» из Ногинска недавно играли известные российские футболисты Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Александр Шешуков и Александр Самедов.

кстати

Следующий домашний матч «Красное знамя» проведет 5 июля против раменского «Сатурна». Вход на трибуны свободный, стартовый свисток прозвучит в 18.00. Возрастное ограничение: 0+.