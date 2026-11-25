Компания BMW официально запустила в Китае продажи электрического кроссовера iX3 , специально адаптированного для местного рынка — модель получила увеличенную на 103 мм колесную базу и доработанный салон, об этом сообщает издание CarNewsChina со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Кроссовер представлен в трех комплектациях — 30L RWD, 40L xDrive и 50L xDrive. Стоимость новинки составляет от 269 900 до 339 900 юаней, что соответствует примерно 3,3–4,2 млн рублей.

Автомобиль базируется на 800-вольтовой архитектуре и оснащен силовой установкой BMW eDrive шестого поколения:

базовая версия 30L RWD (задний привод): отдача электромотора достигает 265 л. с. , запас хода — 630 км ;

топовая модификация 50L xDrive (полный привод): мощность составляет 469 л. с., а запас хода на одном заряде увеличивается до 919 км.

Особенности салона, дверных ручек и эргономики

По сведениям CarNewsChina, инженеры уделили особое внимание комфорту пассажиров второго ряда: подушки задних сидений стали длиннее и толще, а увеличенный угол наклона спинки обеспечил дополнительный простор для ног. Для переднего пассажира предусмотрен быстрый доступ к регулировкам кресла с выдвижной оттоманкой.

Снаружи удлиненную версию можно узнать по более длинным дверям. При этом из-за новых китайских требований безопасности BMW отказалась от выдвижных дверных ручек в пользу классических. Кроме того, в отличие от европейского исполнения, версия для Китая получила больше физических кнопок управления в салоне.