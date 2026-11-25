В Китае начались продажи удлиненного кроссовера BMW iX3 от 3,3 млн рублей: три комплектации и запас хода до 919 км
BMW: длиннобазный электрокроссовер iX3 в Китае оценили от 3,3 млн рублей
Компания BMW официально запустила в Китае продажи электрического кроссовера iX3, специально адаптированного для местного рынка — модель получила увеличенную на 103 мм колесную базу и доработанный салон, об этом сообщает издание CarNewsChina со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
Кроссовер представлен в трех комплектациях — 30L RWD, 40L xDrive и 50L xDrive. Стоимость новинки составляет от 269 900 до 339 900 юаней, что соответствует примерно 3,3–4,2 млн рублей.
Автомобиль базируется на 800-вольтовой архитектуре и оснащен силовой установкой BMW eDrive шестого поколения:
- базовая версия 30L RWD (задний привод): отдача электромотора достигает 265 л. с., запас хода — 630 км;
- топовая модификация 50L xDrive (полный привод): мощность составляет 469 л. с., а запас хода на одном заряде увеличивается до 919 км.
Особенности салона, дверных ручек и эргономики
По сведениям CarNewsChina, инженеры уделили особое внимание комфорту пассажиров второго ряда: подушки задних сидений стали длиннее и толще, а увеличенный угол наклона спинки обеспечил дополнительный простор для ног. Для переднего пассажира предусмотрен быстрый доступ к регулировкам кресла с выдвижной оттоманкой.
Снаружи удлиненную версию можно узнать по более длинным дверям. При этом из-за новых китайских требований безопасности BMW отказалась от выдвижных дверных ручек в пользу классических. Кроме того, в отличие от европейского исполнения, версия для Китая получила больше физических кнопок управления в салоне.