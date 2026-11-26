Центральный банк России выявил несколько способов, с помощью которых микрофинансовые организации обходят требования регулирования. Об этом сообщил руководитель департамента небанковского финансирования ЦБ Илья Кочетков, его слова приводит «Интерфакс» .

По информации регулятора, отдельные МФО применяют займы с открытым лимитом кредитования, оформляя их на срок более тысячи лет.

«На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок 1 тысячу с лишним лет», — заявил Кочетков в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР.

Он отметил, что микрофинансовые организации, игнорируя регуляторные требования, также активно используют кредитные линии. Согласно данным ЦБ, в третьем квартале 2026 года на займы с лимитом кредитования пришлось 69% выдач МФО, при этом 75% таких лимитов имели полную стоимость кредита со ставкой выше 200% годовых.

Ранее в Минфине объяснили отказ включать банки и МФО в плательщики налога на сверхприбыль.