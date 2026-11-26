Из загородной резиденции принца Уильяма Анмер-холл, расположенной на территории королевского поместья Сандрингем, похищены запонки и часы. Об этом со ссылкой на материалы заседания магистратского суда в Норидже сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел вечером 23 ноября. Вскоре правоохранители задержали двух подозреваемых: 34-летнего Миргена Доку, проживающего на западе Лондона, и 32-летнего Арилена Ндоци, не имеющего постоянного места жительства. Обоим инкриминируют проникновение в жилище с целью хищения и незаконное вторжение на охраняемую территорию.

По данным газеты, оба задержанных являются нелегальными мигрантами из Албании. Чтобы попасть в дом, они воспользовались водосточной трубой. При этом, как сообщил Дэвид Харрисон, отвечающий за охотничьи угодья и природоохранную деятельность в Сандрингеме, в преступлении участвовали трое. Эту информацию подтвердил представитель обвинения. Он заявил в суде, что «третий соучастник пока остаётся на свободе».

В момент ограбления принц Уильям и его близкие отсутствовали в резиденции. Тем не менее на территории поместья в тот вечер находились другие члены королевской семьи: король Карл III пребывал в своей резиденции в Сандрингеме (она расположена примерно в 5 км от Анмер-холла), а брат монарха Эндрю Маунтбеттен-Виндзор находился в доме Marsh Farm, который входит в состав королевского поместья.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям задумал изменить правила британской монархии.