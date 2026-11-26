Чистый оборот детских товаров на маркетплейсе «М.Видео» в октябре 2026 года увеличился на 56,7% относительно сентябрьских показателей. Наиболее выраженная динамика зафиксирована в подкатегории колясок, автокресел и аксессуаров — оборот вырос почти в шесть раз. Результаты исследования имеются в распоряжении «Газеты.Ru» .

Второе место по темпам роста среди выделенных компанией направлений заняли товары для мам: показатель увеличился на 126,4%. Оборот товаров для кормления прибавил 63,7%, для защиты и безопасности — 42,3%, детского транспорта — 39,5%.

Наибольший объем денежных средств в категории по-прежнему приходится на игрушки и игры: их оборот вырос на 37,9% к сентябрю. В сегменте товаров для здоровья и ухода за ребенком зафиксирован рост на 31,2%, для купания — на 27,6%, для детской комнаты — на 20%.

Согласно исследованию агентства «Дела PR», с результатами которого ознакомилась «Газета», 55% опрошенных россиян начали приобретать товары ранее незнакомых брендов после знакомства с ними через детей. Еще 36% узнавали о новых марках от ребенка, но сами продукцию не пробовали. Только 9% указали, что подобных ситуаций в семье не возникало. При этом 17% взрослых отказывались от товаров, которые не нравились детям.

Ранее сообщалось о том, что в Сергиевом Посаде откроется крупнейший в России «дом» русской матрешки.