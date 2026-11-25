В России доля затрат на проектирование и непосредственно строительные работы в себестоимости возведения жилья сократилась до 52% , в то время как сопутствующие расходы девелоперов продолжают увеличиваться и давить на цену квартир, об этом министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил на правительственном часе в Госдуме , посвященном реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», передает «Российская газета» .

Согласно анализу Минстроя России, за последние шесть лет издержки, не относящиеся напрямую к строительным работам, подскочили на 479%, а их удельный вес в себестоимости квадратного метра вырос с 29% до 48%. В этот блок входят платежи по кредитам, покупка земельных участков, подключение к инженерным сетям, благоустройство и возведение социальных объектов. Для контроля ценообразования министерство предложило распространить механизм государственной экспертизы на жилищное строительство, чтобы фиксировать фактическую себестоимость каждого проекта — эту идею, по словам Файзуллина, уже поддерживает ряд субъектов РФ.

Финансовая нагрузка, земля, социалка и удорожание труда

Вице-премьер Марат Хуснуллин указал на резкий рост финансовых расходов застройщиков: если после запуска счетов эскроу и проектного финансирования в 2019 году затраты на банковские услуги при высоких темпах продаж составляли 2–4%, то сейчас они достигают 15–25%. Он предупредил, что при сохранении такого тренда большинство девелоперских компаний в ближайшие двагода могут перейти под контроль банков.

На итоговую стоимость квадратного метра также влияют следующие факторы:

земля и инженерные сети: в отдельных регионах приобретение участков занимает до половины себестоимости проекта, а плата за техприсоединение за последние годы выросла вдва-три раза, а местами — в десять раз;

социальная инфраструктура: расходы на школы и детские сады закладываются в цену квартир — например, в Воронеже квадратный метр в новостройкебез учета социалки стоит 120–130 тыс. рублей , а при ее финансировании застройщиком увеличивается до 150–160 тыс. рублей ;

оплата труда и материалы: за пять лет стоимость рабочей силы на стройках выросла втрое, стройматериалы подорожали на 80–200%, также увеличились транспортные издержки.

Марат Хуснуллин подчеркнул необходимость детально разобрать расходы на каждом этапе строительного цикла и выявить причины их роста, добавив при этом, что с 2000 года доходы населения росли значительно быстрее себестоимости жилья.