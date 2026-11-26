Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в России увеличивается вдвое при достижении гражданином 80-летнего возраста. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости .

«Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100% суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего федерального закона», — цитирует издание текст документа.

Отмечается, что гражданам с инвалидностью I группы также устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в двукратном размере.

Ранее сообщалось о том, на сколько вырастут страховые, социальные и военные пенсии.