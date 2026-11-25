Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев , владеющий чемпионским поясом UFC в полусреднем весе, рассказал о планах по подготовке к следующему поединку, об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» .

По словам 35-летнего спортсмена, он приступит к тренировкам в январе, однако конкретная дата выхода в октагон и имя следующего оппонента будут зависеть от итогов январского претендентского противостояния. Говоря о возможном проведении боя летом, Махачев отметил, что пока не может назвать точные сроки.

Бой за временный титул на турнире UFC 336

Потенциальный соперник российского чемпиона определится в поединке между бразильцем Карлосом Пратесом и эквадорцем Майклом Моралесом, которые сразятся за пояс временного чемпиона UFC в полусредней весовой категории.

Встреча пройдет 31 января в рамках турнира UFC 336 в канадском Торонто.