Ислам Махачев начнет подготовку к следующему бою в январе: чемпион UFC ждет итога поединка Пратеса и Моралеса
«Матч ТВ»: Ислам Махачев начнет подготовку к следующему бою UFC в январе
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, владеющий чемпионским поясом UFC в полусреднем весе, рассказал о планах по подготовке к следующему поединку, об этом сообщает телеканал«Матч ТВ».
По словам 35-летнего спортсмена, он приступит к тренировкам в январе, однако конкретная дата выхода в октагон и имя следующего оппонента будут зависеть от итогов январского претендентского противостояния. Говоря о возможном проведении боя летом, Махачев отметил, что пока не может назвать точные сроки.
Бой за временный титул на турнире UFC 336
Потенциальный соперник российского чемпиона определится в поединке между бразильцем Карлосом Пратесом и эквадорцем Майклом Моралесом, которые сразятся за пояс временного чемпиона UFC в полусредней весовой категории.
Встреча пройдет 31 января в рамках турнира UFC 336 в канадском Торонто.